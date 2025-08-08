Capturan al primer implicado en el asesinato del titular de la FGR en Tamaulipas

Atentado (Fotografía Cortesía)

La Fiscalía General de la República (FGR) capturó a Jaret Roberto Hernández Rojas, presunto responsable del homicidio del Fiscal Federal en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna.

Las investigaciones de las autoridades arrojaron que los datos hallados en su celular establecieron con toda precisión, su participación directa en el homicidio.

Con la ayuda de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y de las Fuerzas Armadas nacionales, la FGR obtuvo los datos de investigación necesarios para identificar un vehículo, en el que se transportaron algunos de los homicidas del Fiscal Federal; identificándose, entre ellos, a Jaret Roberto “H”.

Este sujeto contaba con una orden de aprehensión federal y que fue localizado en un centro de rehabilitación, en Reynosa, donde se escondía; y en dicho lugar se le encontraron dos armas largas, cargadores, cartuchos, así como droga.

Jaret Roberto es miembro de “Los Metros”, facción del denominado “Cártel del Golfo”, que es uno de los principales responsables del huachicol en esa zona.

La FGR afirmó que este ocho de agosto se judicializará al detenido y se continuará con las investigaciones para aprehender a los demás responsables.

Atribuyen el asesinato a golpes al huachicol

En días previos, la FGR detalló que muy probablemente, el asesinato de Ernesto Vázquez Reyna fue asesinato por integrantes del crimen organizado, a manera de represalia por los hallazgos de combustible extraído ilegalmente en la entidad.

En los últimos días del mes de julio, la delincuencia del huachicol tuvo un grave descalabro cuando la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con la Fiscalía y todo el Gabinete de Seguridad, lograron el decomiso de más de un millón 800 mil litros de gasolina y otros combustibles como producto del huachicol, más nueve tractocamiones, 12 motobombas, 39 frac tanks (tanques de almacenamiento móviles), tres vehículos, dos generadores de energía y una barredora industrial.

El atentado

El pasado cuatro de agosto, el vehículo del fiscal explotó cuando circulaba por el Boulevard de Hidalgo en el fraccionamiento Las Quintas, en Reynosa, unidad en la que viajaba acompañado de sus escoltas.

El funcionario federal habría sido atacado con un artefacto explosivo. Un video captado poco después del ataque, muestra a una persona de camisa blanca que se refugiaba al lado de la camioneta que estaba en llamas. Instantes después, en otro video captado por un automovilista se observa a la misma persona tirada detrás de la camioneta.