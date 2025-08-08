Conagua anuncia el comienzo del programa Emergente de Empleo Temporal en el Distrito de Riego 017 Región Lagunera

Conagua contratará a 4 mil 400 personas en 12 módulos de riego (Especial/Especial)

Se pone en marcha del Programa Emergente de Empleo Temporal en el Distrito de Riego 017 Región Lagunera, esto por parte de el Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), supervisando el proyecto Agua Saludable para la Laguna, de igual manera apoyando a la población vulnerable de Coahuila.

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, junto al gobernador Manolo Jiménez, anunció la implementación del Programa Emergente de Empleo Temporal, con una inversión de 75 millones de pesos.

El plan contempla la contratación de 4 mil 400 personas de los módulos de riego VII Torreón-Coyote, VIII El Consuelo, IX Coyote-Buen Abrigo, XII El Porvenir, XIII La Marinera, XVI Santa Teresa, XV La Rosita, XVI El Ancora, XVII Zamarripa Cobos, XVIII San Juan de Guadalupe, XIX Cañón de Jimulco y XX Cuadro Bajo de Matamoros. Serán encargados de realizarar labores como rehabilitación y limpieza de canales para reforzar la infraestructura hidroagrícola. La medida busca apoyar a productores afectados por la reducción de tierras cultivables debido a la sequía.

Morales López recordó que esta estrategia forma parte de un esfuerzo mayor, el Programa Nacional de Tecnificación de Riego, orientado a producir más alimentos con menos agua y reducir la dependencia alimentaria del exterior. En el Distrito de Riego 017, dijo, se invertirán en 2025 alrededor de 500 millones de pesos, y al final del sexenio la cifra acumulada alcanzará cerca de 9 mil millones, lo que lo convertirá en el distrito con mayor inversión en la actual administración.

Conagua El objetivo es apoyar económicamente de manera temporal a quienes se vieron limitados por la reducción tierras cultivables (Especial/Especial)

Durante su visita, el funcionario también supervisó las obras del proyecto Agua Saludable para la Laguna, que llevará agua de calidad a más de 144 mil habitantes de Torreón, Matamoros y Viesca.

El titular de Conagua destacó que estos avances han sido posibles gracias a la coordinación entre los tres niveles de gobierno y la sociedad, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien colocó el agua como uno de los ejes estratégicos de su gobierno.

“México le está poniendo la muestra al mundo, de cómo, cuándo nos organizamos y ponemos por encima el interés de la gente, podemos entregar grandes resultados, no sólo para resolver problemas que actualmente nos están aquejando, sino también planteándonos soluciones de largo plazo, que van a ayudar a que nuestras hijas, a que nuestros hijos, a que nuestros nietos, no tenga que sufrir los problemas de agua”. concluyó

La Crónica de Hoy/2025/Conagua