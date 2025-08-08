Edil de Tlajomulco entregó a la Presidenta CSP Plan de Recuperación de Vivienda

Tlajomulco

Gerardo Quirino Velázquez Chávez, presidente municipal de Tlajomulco, entregó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el Plan de Recuperación de Vivienda de Tlajomulco, un proyecto estratégico para rescatar y poner en uso miles de casas deshabitadas en la demarcación, esto en el marco de la inauguración del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en el municipio.

Durante el evento, el alcalde, quien se hizo acompañar por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, explicó que el objetivo de esta iniciativa estriba en devolver a la vida distintos fraccionamientos afectados por el abandono y el deterioro, mejorando la seguridad, la infraestructura y las oportunidades de desarrollo social; “Le entrego un Plan de Recuperación de Vivienda que presentamos a la SEDATU y al director general del Infonavit. Tlajomulco es el municipio que tiene más viviendas abandonadas, pero que hoy cuenta con mejores condiciones para poder rehabilitarlas, especialmente en la zona donde estará la Línea 4 del Tren Ligero y donde tenemos el centro universitario más grande del estado”, manifestó el edil al derivar el documento a la titular del ejecutivo federal.

En gobernador estatal, Pablo Lemus, expresó su total disposición hacia el alcalde de Tlajomulco para coadyuvar, desde el estado y en coordinación con el municipio, en aras de lograr el rescate de las viviendas.

A propósito de la inauguración del nuevo hospital, una de las obras médicas más relevantes del país, Quirino detalló que el recinto médico cuenta con 43 mil metros cuadrados de construcción, 250 camas censables y 36 especialidades médicas, incluyendo oncología, medicina intervencionista y hemodinamia. Reveló que, aunque es un proyecto del Gobierno de México, Tlajomulco y el Gobierno de Jalisco ejecutaron obras complementarias para garantizar un acceso digno y seguro, trabajos que incluyeron la pavimentación con concreto hidráulico en calles aledañas y trabajos de infraestructura hidráulica y pluvial.