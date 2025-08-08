Enfermedades del corazón, principal causa de muerte en México en 2024: Inegi

Males del corazón se mantienen como principal causa de muerte en México (Archivo/EFE)

Muertes por enfermedad — Las cinco principales causas de muerte en México durante el 2024 fueron las relacionadas con enfermedades del corazón, seguida de la diabetes, tumores malignos, males del hígado y accidentes, destaca este viernes el reporte “Estadísticas de defunciones registradas (EDR)” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el que revela que el año pasado se registraron 818,437 defunciones, un incremento de 2.3 % respecto al 2023.

El reporte señala que la tasa bruta de defunciones fue de 629 por cada 100,000 habitantes, 10 puntos más que el registrado en el 2023. Del conjunto, 89.6 % fue por enfermedades y problemas de salud, mientras que 10.4 % correspondió a causas externas, como accidentes, homicidios y suicidios.

Por género, 55.9 % de las defunciones fueron de hombres, 44 % de mujeres y 0.1 % no especificado.

En lo que respecta a los fallecimientos por enfermedad, el Inegi destaca que 192,563 casos fueron por padecimientos del corazón; diabetes mellitus, 112,641; tumores malignos, 95,237; enfermedades del hígado, 40,704 y accidentes 39,729.

Durante 2024 se registraron 85,083 muertes por causas externas: 46.7 % por accidentes, 39.1 % por homicidios (33,241 casos y 10.6 % por suicidios (9,000 casos).

Los hombres representaron 87.8 % de los homicidios y 80.7 % de los suicidios. En ambos casos, el grupo de edad de 25 a 34 años fue el más afectado.

El medio más frecuente en homicidios fue el arma de fuego (71.8 %), mientras que en suicidios predominó el ahorcamiento (85.7 %).

En cuanto a accidentes, los de transporte fueron los más comunes.

El grupo de edad más afectado fue el de 65 años y más, que concentró 57.9 % de los fallecimientos.

Entre las mujeres, las principales causas fueron enfermedades del corazón, diabetes y tumores malignos, seguidas por enfermedades cerebrovasculares e influenza y neumonía.

En hombres, encabezan la lista las enfermedades del corazón, diabetes y tumores malignos, pero destacan también accidentes, homicidios y enfermedades del hígado.

De las 733,354 muertes por enfermedades, 47.1 % fueron mujeres y 52.9 %, hombres.

El 80.1 % de los fallecidos recibió atención médica previa; 13.6 % no la tuvo y en el resto no se especificó.

La Crónica de Hoy/2025/muertes por enfermedad