Exige oposición al gobierno explicaciones sobre uso de fuerzas armadas de EU contra carteles mexicanos

El senador Clemente Castañeda, advierte que este tipo de medidas afectará la relación bilateral

Dirigentes y coordinadores de oposición expresaron su preocupación por la información divulgada por el New York Times sobre la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para el uso de fuerzas armadas de EEU contra cárteles de la droga en territorios de América Latina, lo cual podría implicar operaciones militares en suelo mexicano sin autorización del Estado y exigieron explicaciones al gobierno.

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda solicitó de manera urgente al Gobierno federal, particularmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que explique la situación de los acuerdos entre ambas naciones en materia de seguridad y aclare la información divulgada.

El legislador jaliscience advirtió que una intervención de esta naturaleza representaría una violación directa a la soberanía nacional, a los principios del derecho internacional y a los acuerdos de cooperación bilateral entre México y Estados Unidos.

“Este tipo de medidas unilaterales solo debilitan la relación entre ambas naciones”, advierte

A su vez el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno aseguró que para pacificar México es necesario desarticular las redes de complicidad entre el crimen organizado y los miembros del gobierno.

“Mientras esas alianzas sigan operando desde el poder, no habrá paz posible para el pueblo de México. No se puede hablar de seguridad cuando narcopolíticos están sentados en las oficinas Estado y toman decisiones desde las sombras”, acusó

El dirigente tricolor sostuvo que Morena ha permitido que el crimen se infiltre en las instituciones, y eso ha convertido a México en un país donde reina la impunidad y el miedo.

“Pacificar México exige romper de raíz esos vínculos, aplicar la ley sin excepciones”, indicó

De acuerdo con una información publicada este viernes por el diario The New York Times, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden secreta instruyendo al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra los cárteles del narcotráfico en América Latina.

En las últimas semanas, el mandatario republicano ha vuelto a señalar abiertamente la amenaza de cárteles mexicanos como el de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación.

De confirmarse la noticia, se trataría de la medida más agresiva adoptada hasta el momento por la Administración de Trump contra estas organizaciones, catalogadas por Washington como grupos terroristas desde enero pasado.