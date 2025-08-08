Firme rechazo de Sheinbaum al plan de Trump sobre combatir con fuerza militar a los carteles de Droga

Presidenta Claudia Sheinbaum (Presidencia de México/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este viernes que bajo ninguna circunstancia permitirá la entrada de fuerzas militares estadounidenses a territorio mexicano, en respuesta a una publicación de The New York Times que reveló un plan secreto del expresidente Donald Trump para utilizar al Ejército de Estados Unidos contra cárteles de la droga en América Latina.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, se le hizo la pregunta de qué pasaría con el plan que tiene el presidente de EU para combatir a los carteles, a lo cual respondió que todas las conversaciones que ha sostenido con Trump o con integrantes del gobierno estadounidense han sido claras en este punto: México no aceptará intervención militar extranjera.

“Estados Unidos no va a venir a México con los militares, cooperamos, colaboramos, pero no habrá invasión, eso está absolutamente descartado”, afirmó la mandataria. Asimismo, aclaró que la orden firmada por Trump no tiene relación con territorio mexicano, sino que se enfoca en operaciones dentro de EU.

De acuerdo con la investigación del diario estadounidense, Trump firmó en secreto una orden que otorgaba al Pentágono la facultad de realizar operaciones militares directas y unilaterales en otros países contra organizaciones designadas como terroristas, lo que incluía a seis de los principales cárteles mexicanos: Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Noreste, del Golfo, Cárteles Unidos y Nueva Familia Mexicana. También fueron clasificados como terroristas el Cártel de los Soles, la banda venezolana Tren de Aragua y la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13).

En respuesta a preguntas sobre presuntos vínculos del presidente venezolano Nicolás Maduro con estos grupos, Sheinbaum dijo no tener conocimiento de investigaciones mexicanas al respecto y pidió que se presenten pruebas si existen.

Sheinbaum reiteró que México está dispuesto a colaborar con Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado, pero únicamente bajo esquemas de respeto mutuo y sin que se vulnere la integridad territorial del país.