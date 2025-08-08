Sector salud Grupo OMNi incursiona en el sector salud, con la firma de un acuerdo de compra-venta para la adquisición estratégica de Marzam (Cortesía)

Grupo OMNi firmó un acuerdo de compra-venta con los actuales propietarios de Marzam, empresa con más de 90 años de trayectoria en la distribución de medicamentos y soluciones logísticas para el cuidado de la salud en México.

Grupo OMNi, lidereado por Moisés Cháves, enfatizó que dicha transacción busca estabilizar y fortalecer la operación de Marzam, permitiéndole recuperar su capacidad logística y financiera para seguir siendo un actor esencial en la cadena de abasto de medicamentos, de la que forman parte más de 32,000 farmacias independientes, distribuidas a lo largo de todo el país, para dar servicio a millones de mexicanos.

Aunque en este momento, el cierre de la operación se encuentra sujeta a la aprobación de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), se resaltó que Marzam cuenta ya con un plan de reestructura que incluye medidas operativas y financieras para asegurar la viabilidad a largo plazo de Marzam y reforzar su papel como socio estratégico tanto del sector público como privado.

Dicho plan contempla negociaciones con los distintos acreedores de Marzam, en encuentros que tendrán lugar en el marco de la Convención General Anual de la Asociación Nacional de Distribuidores de Medicinas (ANADIM) que se celebra en Cancún, Quintana Roo.

Con una trayectoria marcada por inversiones con visión de largo plazo, Grupo OMNi reafirma su compromiso con sectores que impactan directamente el bienestar de la población.

Esta operación se enmarca en su estrategia de crecimiento con impacto social y generación de valor sostenible.

Confiamos en que la COFECE verá positivamente la permanencia de Marzam en el sector, ya que su buena operación favorece la competencia y contribuye a mejorar la distribución de medicamentos e insumos médicos en todo el país lo que resultará en mejores condiciones y precios a los consumidores finales, además de recuperar la fuente de ingreso de más de 3000 familias.