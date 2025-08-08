IMSS garantiza operación de 763 elevadores en diversos hospitales y oficinas  

Mantenimiento elevadores del IMSS El Consejo Técnico del IMSS aprobó contrato plurianual de mantenimiento de elevadores lo que garantiza la operación de 763 elevadores en diversos hospitales y oficinas

El Consejo Técnico del IMSS aprobó un contrato plurianual de mantenimiento preventivo y correctivo para 763 elevadores en 313 inmuebles a nivel nacional, que incluye Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) y Oficinas Centrales.

El director de Administración, Borsalino González Andrade, detalló que la inversión máxima de este contrato plurianual será de 283.5 millones de pesos, de los cuales, este mismo año se invertirán 45.7 millones; para el 2026 se destinarán 115.7 millones; y en 2027 la cantidad de 122.1 millones, acciones, que, dijo, aseguran la continuidad operativa para la atención de trabajadores y derechohabientes.

Es importante mencionar que el contrato plurianual beneficiará a usuarios y trabajadores de 313 diferentes inmuebles del Seguro Social, en todo el país.

En la sesión extraordinaria, el director general del IMSS, Zoé Robledo, comentó que en la construcción de los nuevos hospitales, se prioriza la incorporación de equipo no médico (elevadores) de marcas reconocidas a nivel nacional, con una sólida historia en el IMSS y comprobada eficiencia en recursos humanos, mantenimiento y refacciones.

“Aunque estos aspectos suelen estar incluidos en los contratos de obra, nuestro compromiso es garantizar que la infraestructura cuente con tecnología de calidad y confiabilidad, asegurando así una atención de excelencia y sostenibilidad a largo plazo para todos los derechohabientes”, apuntó.

Borsalino González precisó que el servicio de mantenimiento -tendrá una duración de 29 meses-, y estará a cargo de las marcas fabricantes —Otis, Kone y Schindler—, únicas con personal certificado, herramientas especializadas y derechos exclusivos para la atención de estos equipos.

Asimismo, el contrato contempla: 12 servicios de mantenimiento preventivo anuales por equipo, atención y reparación de fallas correctivas sin costo adicional, así como refacciones originales y nuevas.

Con esta medida, el IMSS refrenda su compromiso con la seguridad, calidad y eficiencia en el servicio de salud para la población en todo el país.