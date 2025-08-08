INDEP recauda más de 40 millones de pesos en subasta de bienes

El Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP) informó que la subasta realizada hace unas semanas logró vender o comprometer el pago de aproximadamente el 73 por ciento de los bienes ofertados, alcanzando un monto total comprometido superior a los 40 millones de pesos. La titular del organismo, Mónica Fernández, detalló que se ofrecieron 145 mil 657 bienes, de los cuales 107 mil 66 fueron vendidos. Entre los artículos más destacados se encuentran un auto Camaro 2016 que se vendió por 169 mil 900 pesos, un Austin Morris 1982 por 279 mil 101 pesos, una Silverado 2015 por 307 mil pesos y una camioneta blindada por 342 mil 701 pesos, además de lotes de cadenas de oro, audífonos, una compactadora, así como una casa en Chihuahua, otra en Sinaloa y terrenos en Saltillo y Baja California Sur.

Mónica Fernández Balboa

Fernández explicó que para participar en esta edición se registraron 15 mil 218 personas y que 18 mil 867 participaron activamente en las pujas. El proceso de compra directa incluye revisar el listado de bienes, presentar una solicitud por escrito para formalizar la compraventa, recibir una notificación oficial, realizar el pago y acudir por el bien adquirido. Las tarifas de venta directa van desde un peso hasta cinco mil pesos y se invita a la ciudadanía a consultar la página www.subastas.indep.gob.mx para conocer los detalles.