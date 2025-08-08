Lluvias muy fuertes golpean el noroeste y occidente de México por tormenta Ivo

La tormenta tropical “Ivo” y el monzón mexicano provocarán un día de intensa actividad meteorológica en el país, con pronósticos de lluvias muy fuertes en Durango, Sinaloa y Jalisco para este viernes 8 de agosto de 2025. según reporta el Servicio Meteorológico Nacional.
Ivo se desplaza al suroeste de Baja California Sur, y su circulación está generando fuertes vientos, oleaje elevado y lluvias muy fuertes en la península, así como en los estados de Jalisco, Nayarit y Colima. Se espera que sus efectos en el occidente del país comiencen a disminuir gradualmente en el transcurso de la tarde.
Este día, la #TormentaTropical #Ivo propiciará #Lluvias muy fuertes a puntuales intensas, #Vientos fuertes y #Oleaje elevado, en estados del occidente de #México, así como #Chubascos en el sur de #BajaCaliforniaSur. Más información en 👇 https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/drXAT04tUw— CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 8, 2025
Por otro lado, el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica en el noroeste están provocando un temporal lluvioso, con pronósticos de precipitaciones puntuales muy fuertes en Durango y Sinaloa.
Lluvias
- Muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Sinaloa y Jalisco
- Fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Nayarit, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Viento
- 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California Sur (sur)
Altas temperaturas:
- Más de 45 °C: Baja California (noreste).
- 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora (noroeste), Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila, Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste y noroeste)
- 35 a 40 °C: Nayarit, Michoacán, Oaxaca (sur), Guerrero, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Recomendaciones:
El SMN ha advertido que las lluvias, en sus diferentes intensidades, podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo. Además, se anticipa que estas condiciones podrían reducir la visibilidad en carreteras, elevar los niveles de ríos y arroyos, y causar encharcamientos, deslaves e inundaciones.
En áreas urbanas 🏙 las #Inundaciones pueden ocurrir por la saturación o falla del sistema de drenaje.— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) August 8, 2025
🏡Mantén limpias las áreas verdes en tu hogar
🚰Recolecta el agua pluvial
🚯No tires basura en las calles pic.twitter.com/1NOO1zyyfG