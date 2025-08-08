Lluvias muy fuertes golpean el noroeste y occidente de México por tormenta Ivo

La tormenta tropical “Ivo” y el monzón mexicano provocarán un día de intensa actividad meteorológica en el país, con pronósticos de lluvias muy fuertes en Durango, Sinaloa y Jalisco para este viernes 8 de agosto de 2025. según reporta el Servicio Meteorológico Nacional.

Ivo se desplaza al suroeste de Baja California Sur, y su circulación está generando fuertes vientos, oleaje elevado y lluvias muy fuertes en la península, así como en los estados de Jalisco, Nayarit y Colima. Se espera que sus efectos en el occidente del país comiencen a disminuir gradualmente en el transcurso de la tarde.

Por otro lado, el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica en el noroeste están provocando un temporal lluvioso, con pronósticos de precipitaciones puntuales muy fuertes en Durango y Sinaloa.

Lluvias

Muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Sinaloa y Jalisco

Durango, Sinaloa y Jalisco Fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Nayarit, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Viento

30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California Sur (sur)

Altas temperaturas:

Más de 45 °C : Baja California (noreste).

: Baja California (noreste). 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora (noroeste), Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila, Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste y noroeste)

Baja California Sur, Sonora (noroeste), Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila, Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste y noroeste) 35 a 40 °C: Nayarit, Michoacán, Oaxaca (sur), Guerrero, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Recomendaciones:

El SMN ha advertido que las lluvias, en sus diferentes intensidades, podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo. Además, se anticipa que estas condiciones podrían reducir la visibilidad en carreteras, elevar los niveles de ríos y arroyos, y causar encharcamientos, deslaves e inundaciones.