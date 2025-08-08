Marco Rubio: designar terrorista a cárteles permite a EU realizar operaciones militares

Nicolás Maduro es señaladop por EU de ser líder del Cártel de los Soles (Redes sociales)

Marco Rubio — El hecho de que Estados Unidos clasifique al Cártel de los Soles como organización terrorista no sólo redefine el marco legal para combatir al narcotráfico, sino que habilita el uso de recursos militares y de inteligencia que hasta ahora estaban reservados para amenazas de seguridad nacional, subrayó el secretario de Estado de EU, Marco Rubio,en una entrevista con el programa The World Over de EWTN.

Marco Rubio, quien de manera particular habló de este grupo criminal, también involucró a otros grupos del narco, resaltó que esta designación (de terroristas) permite a las autoridades estadounidenses emplear “otras herramientas del poder, agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa, lo que sea necesario, para atacar a estos grupos si surge la oportunidad”.

Rubio vinculó directamente al régimen de Maduro con estas estructuras.

“Es una empresa criminal, desde el régimen de Maduro en Venezuela —que no es un gobierno legítimo, no reconocemos al régimen de Maduro como legítimo— hasta los diferentes cárteles que operan en México, y en medio. Los encuentras en Ecuador. Los encuentras en Guatemala”, dijo el secretario de Estado.

“Tenemos que empezar a tratarlos como organizaciones terroristas armadas, no simplemente como organizaciones de narcotráfico. El narcotráfico es el tipo de terrorismo que están cometiendo, y no es el único”, advirtió Marco Rubio al referirse al Cartel de los Soles y su relación con el régimen del dictador venezolano Nicolás Maduro.

La propuesta de Rubio de tratar al Cártel de los Soles como organización terrorista busca dotar a EU de “autoridades legales para atacarlos de formas que no se pueden usar si solo son un grupo de criminales”.

Marco Rubio enfatizó que “ya no es un asunto de aplicación de la ley. Se convierte en un asunto de seguridad nacional”.

Al analizar el alcance de estos grupos, Rubio detalló que “no podemos seguir tratándolos como pandillas locales. Tienen armamento que en algunos casos parece el de terroristas, incluso de ejércitos. Controlan territorios en muchos casos”.

Rubio también alertó sobre la diversificación de las actividades delictivas de estos grupos.

“Además del narcotráfico, también están involucrados en la trata de personas. Contrabandean cualquier cosa”, dijo.

Según Rubio, “ha habido una cooperación incipiente entre ellos y algunas organizaciones terroristas internacionales en el pasado, lo que representa un peligro constante para Estados Unidos”.

Respecto a esta designación, Rubio reconoció: “No sé si ha cambiado su comportamiento todavía, pero su comportamiento tendrá que cambiar de una forma u otra”.

