México Canta anuncia semifinalistas y cartel de artistas invitados para sus presentaciones

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, presentó los avances del programa México Canta, donde anunció que a partir del 17 de agosto se presentarán los primeros clasificados del país en las semifinales, que serán transmitidas de 19:00 a 21:00 horas en medios públicos. El concurso tiene como objetivo transformar las canciones que hacen apología de la violencia, impulsar nuevos géneros musicales y generar conciencia entre las juventudes.

Claudia Curiel (Toma de pantalla)

Curiel informó que en los últimos siete meses se registró una reducción del 14 por ciento en las reproducciones de canciones con apología de la violencia, lo que representa 30 millones de escuchas menos en México, principalmente entre jóvenes de 16 a 30 años.

Durante la conferencia se dieron a conocer los primeros ocho semifinalistas de la región norte: Amon, Oskar Soul, Juan Gol, NXNNI, Estefanía Riojas, Fernando Ríos, Galia Siurob y Grupo Corazón del Norte. La próxima semana se revelarán los últimos 16 semifinalistas para completar la lista de 48 concursantes nacionales que iniciarán la competencia el 17 de agosto.

En las semifinales participarán como artistas invitados Horóscopos de Durango (17 de agosto), Majo Aguilar (24 de agosto), Legado de Grandeza (31 de agosto), Vivir Quintana (7 de septiembre), Camila Fernández (14 de septiembre), Lila Downs y la Banda Femenil Regional Mujeres del Viento Florido (21 de septiembre), La Arrolladora Banda El Limón y Regina Orozco con La Sonora Santanera (28 de septiembre) y Intocable (5 de octubre).

Durante el evento, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Grupo Intocable se ha sumado a la iniciativa y presentó una canción inédita dedicada a los migrantes mexicanos en situación vulnerable, cuyo video se estrenó en la conferencia. El tema busca transmitir un mensaje de pertenencia, unidad y protección hacia los compatriotas en el extranjero. Sheinbaum adelantó que la agrupación está invitada a presentarse el próximo año en La Mañanera.