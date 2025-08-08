Programa “Bachetón” repara más de 21 mil baches de carreteras federales en cuatro meses

Bachetón en carreteras federales

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Antonio Esteva Medina, informó que el Programa de Conservación “Bachetón” ha reparado 21 mil 496 baches en los últimos cuatro meses, cubriendo 20 mil 161 kilómetros de la Red Carretera Federal Libre de Peaje, lo que representa un avance físico del 44.8% de la meta anual.

El objetivo para diciembre de 2025 es dar mantenimiento a 45 mil 466 kilómetros en todo el país.

Para lograrlo, se intervinieron 77 mil 790 metros cuadrados de superficie, utilizando 12 mil 985 toneladas de mezcla asfáltica, con el trabajo de 290 cuadrillas, integradas por mil 740 trabajadores y el uso de 2 mil 30 equipos.

En materia de conservación periódica, la SICT ha atendido 884.2 kilómetros, lo que equivale a un avance del 79.6% respecto a la meta de mil 886 kilómetros.

Estos trabajos abarcaron 4 millones 351 mil 117 metros cuadrados, con la aplicación de 522 mil 134 toneladas de mezcla asfáltica, en los que participaron 132 cuadrillas, 2 mil 244 trabajadores y 924 equipos.

Con estas acciones, la dependencia busca mejorar la seguridad y calidad de las vías federales, optimizando la conectividad y el flujo vehicular en todo el territorio nacional.