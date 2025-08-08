Nacional

Rodríguez Zamor, reconoció la identidad y hospitalidad de la región y planea estrategias para fortalecer su infraestructura, conectividad y gastronomía

Sectur impulsa a Ixtapa-Zihuatanejo y La Unión como potencias turísticas

Por Adolfo López
Sectur

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, realizó una gira de trabajo por Guerrero con el objetivo de fortalecer el desarrollo turístico de Ixtapa, Zihuatanejo y La Unión. Acompañada por autoridades estatales y municipales, sostuvo reuniones con prestadores de servicios para definir estrategias que impulsen el crecimiento económico y el bienestar social a través del turismo.

Rodríguez Zamora destacó la combinación única que ofrece la región: por un lado, Ixtapa, con hoteles de lujo y modernas instalaciones; y por otro, Zihuatanejo, Pueblo Mágico que conserva la esencia de la cultura mexicana y el trato cercano de su gente. “Es un binomio perfecto que genera bienestar social y una experiencia única para los visitantes”, afirmó.

En su visita, participó en la presentación del destino “La Unión”, iniciativa que busca posicionar a este municipio como una nueva potencia turística mediante la promoción de su identidad, gastronomía, cultura y bellezas naturales. La secretaria refrendó su compromiso de respaldar acciones como la participación en ferias turísticas, certificación de playas, infraestructura accesible y señalética.

Entre las propuestas surgidas del diálogo con empresarios, se planteó fortalecer la gastronomía local a través de la Guía Michelin y ampliar la conectividad aérea y terrestre para facilitar el arribo de turistas nacionales e internacionales.

La titular de la Sectur resaltó el buen momento que vive Guerrero en materia turística: de enero a junio de este año recibió 5.7 millones de visitantes, un aumento de 48.5% respecto al mismo periodo del año anterior. Tan solo Ixtapa registró 578 mil turistas y una ocupación hotelera del 65%, además del regreso de cruceros a su puerto.

Como parte de su recorrido, Rodríguez Zamora visitó sitios emblemáticos como el Museo Arqueológico de la Costa Grande, el Paseo Capricho del Rey y el Centro Cultural El Partenón, recuperado para actividades artísticas, educativas y comunitarias.

“Esta no será una visita simbólica, sino el inicio de un trabajo conjunto para que Ixtapa-Zihuatanejo y La Unión se consoliden como destinos turísticos de clase mundial”, concluyó.

Tendencias