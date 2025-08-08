Sheinbaum niega tener información sobre presuntos vínculos de Nicolás Maduro con el Cártel de Sinaloa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que “se desconocen” las supuestas relaciones entre el Cártel de Sinaloa y el presidente venezolano Nicolás Maduro, luego de que las autoridades de Estados Unidos, a través de la fiscal general Pamela Bondi, anunciaran que la recompensa por su captura se duplicó a 50 millones de dólares.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México durante la Conferencia del Pueblo desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional FOTO: PRESIDENCIA /CUARTOSCURO.COM (Presidencia)

“Sheinbaum Pardo declaró: ‘Es la primera vez que oímos ese tema. No hay por parte de México ninguna investigación que tenga que ver con eso. Nada. Como siempre decimos: si tienen alguna prueba, que la muestren. Nosotros no tenemos ninguna prueba sobre eso’”, explicó la mandataria, descartando que existan indagatorias en el país relacionadas con el señalamiento.

Ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) han emitido postura sobre esta decisión del gobierno estadounidense, que califica a Maduro como “delincuente contra las vidas estadounidenses”.

De acuerdo con el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Maduro es acusado de narcoterrorismo, corrupción y tráfico de drogas, en una acusación formal emitida en marzo de 2020 que también involucra a altos funcionarios de su régimen, como Diosdado Cabello y Tareck El Aissami. Con la nueva cifra, el mandatario venezolano se convierte en el fugitivo más buscado por la justicia estadounidense, superando incluso al líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, por quien se ofrecían 15 millones de dólares.