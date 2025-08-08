Tormenta tropical Ivo provocará lluvias intensas y oleaje elevado en Baja California Sur

Mapa

La tormenta tropical Ivo mantendrá durante las próximas horas condiciones de lluvias fuertes, viento intenso y oleaje elevado en el sur de Baja California Sur, así como en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, el sistema se localizaba a 245 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 460 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de hasta 110 km/h. Su desplazamiento es hacia el oeste-noroeste a 26 km/h.

Los desprendimientos nubosos de Ivo ocasionarán lluvias de entre 25 y 50 milímetros en el sur de Baja California Sur, además de rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje de entre 3 y 4 metros de altura en sus costas. En Sinaloa, Nayarit y Jalisco, se esperan olas de 1 a 2 metros de altura.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían presentarse con descargas eléctricas y granizo, lo que podría provocar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, así como caída de árboles y anuncios publicitarios debido a los fuertes vientos.

Protección Civil exhortó a la población de las zonas afectadas a seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse atenta a los avisos del SMN y la Comisión Nacional del Agua.