UNAM: Inaugura Lomelí ENES Oaxaca

ENES OAXACA (BENJAMIN_CHAIRES)

Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, inauguró la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Oaxaca de la UNAM y dio la bienvenida a la primera generación de estudiantes; “La creación de las ENES responde a un desafío que sigue vigente: ampliar las oportunidades para que más jóvenes accedan a la educación superior pública de excelencia”, recalcó el rector tras hacerse acompañar del primer director de dicha entidad académica, Carlos Andrés Sánchez Soto.

Durante el evento, la cabeza de la máxima casa de estudios afirmó que el objetivo inicial de la ENES es atender a más de 400 estudiantes con miras a incrementar progresivamente la matrícula en modalidad presencial y a través del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, así como de programas de educación continua. El rector enfatizó que México enfrenta una problemática de gran magnitud en materia educativa, pues solo cuatro de cada 10 jóvenes en edad universitaria acceden a estudios superiores, cifra que coloca al país “muy por debajo de países de la región como Argentina y Chile”, naciones que superan el 90 por ciento; o Brasil, con más del 60 por ciento; o frente a España con 95 por ciento de cobertura y Estados Unidos con 79 por ciento.

A decir de Lomelí estos datos evidencian la urgencia de expandir y asegurar el derecho a la educación superior como fundamento del progreso. Es este el contexto en el que nace la ENES en Oaxaca, entidad

que ostenta una realidad aún más apremiante con una cobertura de apenas 22.1 por ciento, la segunda tasa más baja del país: “Esta cifra refleja desigualdades históricas que debemos superar con acciones concretas. La ENES Oaxaca surge como una respuesta ante esta necesidad y para trazar rutas hacia la movilidad social”, recalcó.

La ENES Oaxaca ofrecerá, nn esta primera etapa, las licenciaturas en Administración, Contaduría, Informática, Negocios Internacionales e Historia en modalidad escolarizada, al igual que Psicología en modalidad a distancia; la propuesta académica busca aportar soluciones a las necesidades productivas, sociales y culturales del sur-sureste, y edificar cimientos firmes para la ampliación futura en educación continua y posgrado.

En su intervención, Carlos Andrés Sánchez recordó que el pasado 31 de marzo el pleno del Consejo Universitario de la UNAM aprobó la creación de la ENES con la que se muestra el compromiso social de la Universidad de la Nación con la educación del país, particularmente con el estado de Oaxaca. El director informó que para el semestre 2026-1, que inicia el próximo lunes, la Escuela recibirá a 322 estudiantes de nuevo ingreso y 127 de las dos primeras generaciones. Ello significa que el plantel atenderá una matrícula de 449 en cinco carreras y dos turnos.

Leonardo Lomelí manifestó que la presencia de la UNAM en Oaxaca responde a que esta casa de estudios “debe estar en donde más se necesita”, para “ofrecer la posibilidad de acceder a la educación superior y seguir siendo un canal de movilidad social”. El rector puntualizó que esta nueva sede abre la posibilidad de consolidar diversas líneas de investigación y docencia de la Universidad Nacional en la entidad; “puede ser un destino que interese a diversas instituciones extranjeras con las que la UNAM colabora, por ejemplo con la Universidad de la Sorbona, de Francia”, agregó.