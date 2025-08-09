Bienestar reconoce identidad y derechos de pueblos originarios

FAISPIAM

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, indicó la importancia de que el país mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), se reconoce a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas como sujetos de derecho y patrimonio propio, con derecho elegir sobre sus obras de infraestructura social básica.

“México está fiesta y celebra a través del FAIS para pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, porque por primera vez se les entregan recursos para la realización de obras de infraestructura social básica, que eligieron en Asambleas en sus comunidades”, comentó.

Asimismo, recordó que 20 mil comunidades recibirán cada año, recursos de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas

Montiel Reyes puntualizó que en su primer año el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) cuenta con 12 mil 374 millones de pesos para la realización de obras de infraestructura social básica que la población eligió previamente, en Asambleas Comunitarias.

También integraron los Comités de Administración y de Vigilancia que darán seguimiento al ejercicio de los recursos y ejecución de las obras.

“Las mujeres tesoreras serán quienes se encarguen del manejo de los recursos porque ha demostrado a lo largo de los años que son muy responsables de las tareas que se les asigna”, detalló.

Los recursos del FAISPIAM se destinan en obras de infraestructura social básica como agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación, infraestructura básica educativa, infraestructura básica de salud y mejoramiento de vivienda.