La Federación restituye 53 mil hectáreas de tierras a Pueblos Indígenas

Pueblos Indígenas

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), informó que han sido restituidas 53 mil hectáreas a pueblos originarios, por medio de la enajenación de terrenos nacionales, adquisición de superficies y por el Programa de Atención de Conflictos Agrarios (PADCA), consolidados mediante Decreto Presidencial. Cumpliendo así las demandas de resarcimiento, restitución y titulación de territorios para su aprovechamiento, cuidado y administración, conforme a sus sistemas normativos.

Estas acciones dieron como resultado 45 mil hectáreas que ya fueron restituidas al Pueblo Yaqui de Sonora; más de 5 mil al Pueblo Wixárika; así como 2 mil 496 al Pueblo Tarahumara (Rarámuri/Ralámuli); y más de 500 al Pueblo Ódami.

Pueblos Indígenas

Al respecto, Mariana Pérez, responsable del Programa de Atención de Conflictos Agrarios, resaltó que para garantizar la certeza jurídica a los pueblos indígenas, la Sedatu, en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Procuraduría Agraria (PA), el Registro Agrario Nacional (RAN), y el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) promueven acciones para la consolidación de nueve Planes de Justicia y Desarrollo Regional de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, como instrumentos del Gobierno de México para atender sus demandas de tierra y territorio, de manera integral.

Los Planes de Justicia en atención son Wixárika en los estados de Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango; Sierra Tarahumara, territorio de los Pueblos Rarámuri, Ódami, Oichkama (Pima) y Warijó en Chihuahua; Yoreme Mayo y Yaqui de Sonora; Chichimeca Otomí del Noroeste de Guanajuato y del Semidesierto de Querétaro; Chinantecas y Mazatecas del Valle de Uxpanapa, Veracruz; P’urhépecha de Michoacán; De la Montaña de Guerrero; y Yumano y Cochimí, en Baja California.

“Estos planes son una intervención integral para atender las demandas históricas de la población indígena, donde la Sedatu, en coordinación con el Ramo 15, contribuyen en el eje temático tierra y territorio”, indicó Mariana Pérez, directora general de Concertación Agraria y Mediación.

Asimismo, explicó que a través del PADCA se han restituido 5 mil 956 hectáreas a la comunidad San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan, en el marco del Plan de Justicia del Pueblo Wixárika, mediante Decreto Presidencial; más de 693 hectáreas a la comunidad Bosques de San Elías Repechique y más de 317 hectáreas a la comunidad “Mogótavo”, las dos por Decreto Presidencial.

Además, mediante el procedimiento de enajenación de terrenos nacionales, fueron tituladas mil 485 hectáreas a la comunidad Tarahumara (Rarámuri/Ralámuli) “Guasachique”; y más de 500 a la comunidad Ódami “Mesa Colorada”, ambas mediante Decreto Presidencial, en el marco del Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara.

“Con estas acciones, los territorios fueron reconocidos a sus legítimos dueños, después de décadas de despojo, para asegurar su futuro, los sueños, la esperanza, la historia, risas y tradiciones de cada uno de sus habitantes, y continuar preservando su relación ancestral con la tierra”, finalizó Mariana Pérez.