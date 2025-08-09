Desmantelan narcolaboratorio con 2.5 toneladas de metanfetamina en Chiapas

Droga Narcolaboratorio desmantelado en Chiapas. (SSPC)

Autoridades ejecutaron una orden de cateo e inhabilitaron un laboratorio clandestino, donde aseguraron 2.5 toneladas de metanfetamina, en Chiapas.

En otra acción en el estado de Guerrero hallaron más de cuatro toneladas de sustancias químicas.

En atención a diferentes líneas de investigación, los agentes de seguridad ubicaron un predio en la comunidad Margarita Maza de Juárez, el cual era utilizado para almacenar sustancias para la fabricación de drogas sintéticas.

Fue así que, mediante un despliegue coordinado, se ejecutó la orden de cateo, donde hallaron dos mil 500 kilos de metanfetamina, un arma de fuego, cuatro camiones, más de 300 tambos y contenedores con sustancias químicas para la fabricación de drogas sintéticas, así como diferentes recipientes y artefactos metálicos.

En tanto, en el estado de Guerrero, se ejecutó otra orden de cateo en un inmueble de la localidad Carachurio, en el municipio de Zirándaro, donde los agentes de seguridad hallaron dos mil 688 kilos de sosa cáustica, mil 575 kilos de una sustancia cristalina y siete mil 400 litros de una sustancia líquida.