Imjuve promueve la Rodada y Carrera por la Paz y Contra las Adicciones

Imjuve convoca a la Rodada y Carrera por la Paz y Contra las Adicciones Las actividades arrancarán a las 9:00 a.m., partiendo de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco hasta llegar a la Alameda Central

En coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) invita a participar este domingo en la Rodada y Carrera por la Paz y Contra las Adicciones, un evento que estará abierto para todo el público: niñas, niños, jóvenes, adultos y hasta perritos.

Ambas actividades, rodada y carrera, arrancarán a las 9:00 a.m., partiendo de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco hasta llegar a la Alameda Central, donde habrá una activación deportiva organizada por la CONADE y la presencia de ciclistas y deportistas connotados.

La gente podrá participar en bicicleta, patines, patineta, caminando o corriendo, contando las dinámicas con un enfoque de convivencia familiar.

Esta actividad se integra al plan de la Estrategia por la Paz y Contra las Adicciones del Gobierno de México, realizándose de forma simultánea en los 32 estados de la república, con el fin de promover estilos de vida saludables y reforzar el ánimo de paz en aras de erradicar la violencia y las adicciones.