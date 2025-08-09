SICT impulsa conectividad en 11 estados del país; avanza con 432 km de caminos artesanales

Caminos Artesanales

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) comunicó que trabaja en el desarrollo de 432 kilómetros en 135 caminos artesanales en 11 estados del país.

En coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes resaltó que tiene como objetivo impulsar la creación en Guerrero, Oaxaca, Durango, Chiapas, Nayarit, Sonora, Jalisco, Veracruz, Puebla, Colima y Zacatecas, caminos artesanales como parte de los Planes de Justicia y Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, con el fin de mejorar la accesibilidad, emplear mano de obra local y fortalecer la economía regional.

En este contexto, la dependencia apuntó que la meta de la SICT es lograr 2 mil 232 kilómetros de caminos a través de una inversión de 15 mil 500 millones de pesos, entre 2025 y 2030.

Esto permitirá alcanzar el objetivo de pavimentar los 135 caminos: 83 en Guerrero (138 km); 16 en Oaxaca (85 km); siete en Durango (56 km); seis en Chiapas (28 km); cinco en Nayarit (48 km); cinco en Sonora (23 km); cinco en Jalisco (23 km); dos en Veracruz (10 km); dos en Puebla (5 km); dos en Colima (6 km) y dos en Zacatecas (10 km).

El Programa de Caminos Artesanales tiene cobertura nacional, teniendo como prioridad aquellos municipios, agencias municipales y comunidades indígenas de media a muy alta marginación que cuenten con necesidades de conectividad y puedan ser atendidas para la pavimentación de caminos.