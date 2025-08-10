Busca Morena aprobar Ley de Protección del Patrimonio Cultural tras presunto plagio de Adidas de huaraches oaxaqueños

Huaraches elaborados por Adidas, cuyo modelos fue presuntamente plagiado a una comunidad oaxaqueña en México.

Luego del presunto plagio por parte de la empresa Adidas de unos huaraches tradicionales que se elaboran en una comunidad de Oaxaca, senadores de Morena impulsaran la aprobación en septiembre del paquete de iniciativas prioritarias de la presidenta Sheinbaum, en particular, las reformas a la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos.

El senador de Morena , Antonino Morales Toledo consideró la necesidad de actualizar el marco jurídico para proteger el patrimonio cultural e intelectual de los pueblos originarios y afromexicano, luego del caso de apropiación indebida contra el pueblo Mixe por parte de una marca de mezcal y ahora de la empresa Adidas.

“La presidenta Sheinbaum ha hecho eco de la necesidad de proteger a nuestros pueblos originarios de la práctica extractivista cultural que renombradas empresas llevan a cabo de manera impune, por lo que dentro del marco de las discusiones que arrancan el 1 de septiembre para los legisladores oaxaqueños será una prioridad”, indicó el senador zapoteco.

Destacó que la denuncia y acciones legales que se impulsaron forzaron a la empresa Adidas y al diseñador del modelo “Oaxaca Slip On”, Willy Chavarría, a aceptar que no tenían autorización de la comunidad y no haber dado debido reconocimiento a los creadores del calzado original.

“Oaxaca marca un precedente significativo en la protección del patrimonio cultural, material e inmaterial de los pueblos originarios no sólo de México, sino del mundo ante grandes corporaciones”, indicó

La intervención oportuna y contundente del gobierno de Oaxaca y de las autoridades de Villa Hidalgo Yalalag, con el respaldo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue crucial para impedir que se concretara la apropiación indebida del patrimonio cultural de esta comunidad, recalcó

Antonino Morales refirió que, de acuerdo con la Cuenta Satélite de Cultura de México de 2023, la actividad económica generada por las artesanías ascendió a 156 mil 356 millones de pesos, lo que representó el 0.52 por ciento del PIB bruto nacional.

La Secretaría de Cultura reportó que el PIB por esta producción se concentró principalmente en los estados de Oaxaca, Jalisco, Michoacán y Guerrero, estados conocidos por la cantidad y variedad de patrimonio y arte popular que ofrecen.

Las artesanías generaron ese año 441 mil 335 puestos de trabajo remunerados y estaban registrados 24 mil 519 establecimientos dedicados al comercio de artesanías, públicos y privados.

YA SE PUSO EN CONTACTO

Este fin de semana, la empresa deportiva Adidas ya contactó con el Gobierno de Oaxaca para abordar la polémica sobre el lanzamiento del nuevo modelo de la marca, ‘Oaxaca Slip On’, el cual está inspirado en los huaraches tradicionales, un tipo de sandalia típica mexicana.

“Ya se puso en contacto Adidas con el Gobierno del estado de Oaxaca, van a iniciar pláticas, y llevan el apoyo de la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) porque así lo dicta la Ley de Patrimonio”, informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su comparecencia matinal.