Busca PAN segunda vuelta electoral y eliminar sobrerepresentación en reforma electoral

Pablo Gómez Álvarez Será el titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral (Especial/Especial)

El PAN advirtió una reforma elaborada únicamente por el bloque del oficialismo será un golpe mortal para la democracia mexicana y consolidaría un Estado autoritario, por lo cual exigió la intervención de la oposición en ese proyecto donde planteó que debe contener la segunda vuelta presidencial.

Otro aspecto importante que debe contener la reforma electoral en puerta—según el PAN-- es la eliminación de la sobrerrepresentación, figura que hizo posible que Morena y sus aliados del PT y PVEM consiguieran muchos más diputados y senadores de los que les tocaban, según la votación que consiguieron en las pasadas elecciones del 2024y que posibilitó obtuvieran la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.

Frente a la reforma electoral que impulsa el oficialismo a través de la presidenta, Claudia Sheinbaum, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero puntualizó que su partido plantea una reforma de gran calado que contemple:

Segunda vuelta en la elección presidencial, elecciones primarias, voto electrónico, gobiernos de coalición, nulidad de la elección por crimen organizado y la eliminación de la sobrerrepresentación.

El líder panista sostuvo que se debe aprobar una reforma en la que decida la gente, no el poder, con instituciones fuertes y elecciones limpias, que garanticen la libertad plena al ejercer el voto.

“No podemos permitir que Morena quiera cambiar las reglas del juego electoral para beneficiarse y perpetuarse en el poder. No lo podemos permitir”, sentenció.

Tras el anuncio de que Pablo Gómez encabezará la reforma para la elaboración de la reforma electoral, Romero recalcó que no permitirán una comisión integrada únicamente por personas afines al régimen quienes sean los que definan esta reforma.

“Sería un golpe mortal para la democracia y consolidaría un Estado autoritario”, alertó

El dirigente panista advirtió que es indispensable que la reforma que regulará el sistema electoral mexicano incluya la voz de todos los actores políticos, la ciudadanía, la academia y especialistas, y no sea dictada desde una comisión dominada por Morena.

Recalcó que Acción Nacional no respaldará ninguna iniciativa que debilite al sistema de partidos o a las instituciones electorales, y que seguirá exigiendo que se integre una comisión verdaderamente plural con participantes de todos los partidos políticos, sociedad civil, especialistas y autoridades electorales, que garantice un debate democrático e incluyente.

“México necesita fortalecer su democracia con reglas resultados del consenso, como ha sucedido en ocasiones anteriores, no retroceder con imposiciones autoritarias”, estableció

En ese sentido, Romero Herrera, confió en la palabra de la presidenta Claudia Sheibaum quien aseguró que habrá apertura para que todas las fuerzas políticas participen en la elaboración de la reforma electoral.