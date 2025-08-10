Economía y Agricultura establecen precios mínimos de exportación para tomate fresco 

Economía y Agricultura establecen precios mínimos para el jitimate fresco de exportación Secretarías de Economía y Agricultura establecen precios mínimos para el jitimate fresco de exportación

Las Secretarías de Economía y de Agricultura y Desarrollo Rural fijaron precios mínimos de exportación para el tomate fresco de origen mexicano.

La medida busca proteger la planta productiva nacional, evitar distorsiones en el mercado internacional y garantizar el abasto al consumo interno.

Lo anterior, luego de la terminación, en julio pasado, del Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping en Estados Unidos.

Entre los puntos clave del Acuerdo se encuentran que aplica únicamente a exportaciones definitivas, no busca restringir volúmenes ni fijar precios máximos, sino mantener el orden en el comercio exterior del sector; además, los precios serán revisados anualmente o antes si las condiciones del mercado lo requieren.

En la publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF), el referido acuerdo señala que el precio mínimo -en dólares por kilo-, para el caso del tomate Cherry será de, 1.70; tomate bola 0.95; con tallo, 1.65; en racimo, 1.70; tomate Roma (saladette), 0.88; tomate grape (uva), 1.70; así como otras variedades como: cocktail, campari, kumato, mini roma, heirloom, pera, medley, san marzano, entre otros, tendrá un costo de 1.70.

En el acuerdo, que entró en vigor a partir de su publicación en el DOF el pasado viernes 8 del mes en curso, el gobierno federal, a través de las secretarías de Economía y de Agricultura, encabezadas por Marcelo Ebrard y Julio Berdegué, respectivamente, , refuerzan su compromiso con la competitividad agrícola, el empleo digno en el campo y la soberanía alimentaria del país.

Se resaltó que el referido acuerdo cuenta con el respaldo de todas las asociaciones de productoras y productores de jitomate, que participan en el mercado de exportación a los Estados Unidos.

Los secretarios Marcelo Ebrard y Julio Berdegué externaron su agradecimiento al trabajo colaborativo entre las y los productores y exportadores de tomate mexicano, que estuvieron presentes en todas las mesas de trabajo que se llevaron a cabo hasta concretar el citado acuerdo.