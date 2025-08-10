Especialistas del IMSS procuraron tres corazones, tres nuevas esperanzas de vida 

Procuración de tres corazones, dan nueva esperanza de vida a tres derechohabientes del IMSS Médicos especialistas del IMSS en Nuevo León procuraron tres corazones de SLP, Puebla y Guanajuato

Médicos especialistas del IMSS, del Hospital de Cardiología No. 34 en Monterrey, Nuevo León, procuraron tres corazones en hospitales de Puebla, San Luis Potosí y Guanajuato, con lo que el mismo número de derechohabientes recibieron una nueva oportunidad de vida.

En mayo, un equipo médico de dicha Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) en Nuevo León, acudió al Hospital de Traumatología y Ortopedia de Puebla, a fin de procurar un corazón, que fue donado por familiares de un varón de 24 años, quien perdió la vida a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.

En este traslado se unió personal del Hospital de Especialidades No. 25 del IMSS, también de Monterrey, a fin de procurar el hígado. Al momento de arribar a sus respectivas UMAE, los órganos fueron colocados con éxito y de esta forma se benefició a dos personas con los procedimientos. En el caso del corazón, fue trasplantado a un paciente de 44 años con miocardiopatía dilatada.

Para el pasado mes de junio, especialistas del Hospital de Cardiología No. 34 viajaron a San Luis Potosí para procurar el órgano en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 50 del Seguro Social de aquella ciudad, el cual fue donado por un hombre que falleció por traumatismo craneoencefálico.

Ante el gesto altruista de la familia que accedió a la donación, el equipo médico extrajo el corazón y posteriormente regresó a Nuevo León para el trasplante que recibió un paciente de 60 años con insuficiencia cardiaca.

Además, en los primeros días del mes en curso, un equipo de la citada UMAE, se trasladó vía aérea a Dolores Hidalgo, para procurar un corazón en el Hospital General -perteneciente a la Secretaría de Salud- que fue donado por familiares de un joven de 17 años, tras sufrir muerte encefálica, corazón que fue trasplantado a un hombre de 40 años con una miocardiopatía dilatada con tormenta eléctrica, esto es episodios recurrentes de ritmos cardiacos anormales rápidos.

En los tres casos se contó con apoyo de personal de Protección Civil quien colaboró con el operativo aéreo para trasladar al equipo con el órgano del Aeropuerto Internacional “Gral. Mariano Escobedo” al Hospital de Cardiología No. 34, donde en forma inmediata se implantaron los órganos.

Cabe destacar que esta UMAE ha efectuado cuatro trasplantes de corazón en lo que va del año y que desde 1997 a la fecha se han llevado a cabo 97 trasplantes de este órgano.