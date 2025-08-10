ISSSTE entrega constancias de créditos liquidados que se habían vuelto impagables 

ISSSTE El director general del ISSSTE, Martí Batres destacó que el instituto avanza en la solución de créditos hipotecarios que se volvieron impagables para los derechohabientes

El director general del ISSSTE, Martí Batres resaltó en Guadalajara, Jalisco la entrega de 200 constancias de créditos liquidados o apoyados con los programas implementados para apoyar a derechohabientes con créditos de FOVISSSTE que con el tiempo se volvieron impagables.

A través de su cuenta en la red social de X, el directivo enfatizó la medida que se ha venido implementando en la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a fin de apoyar a titulares de créditos hipotecarios que se volvieron impagables.

En su cuenta de @martibatres, resaltó: “En #Guadalajara , Jalisco, entregamos 200 constancias de créditos liquidados o apoyados con los programas que recién implementamos en @FOVISSSTEmx.

En este sentido, cabe mencionar que el gobierno federal ha implementado una serie de acciones para apoyar a los titulares de créditos para la vivienda, cuyos montos aumentaron de manera importante, al grado de que se convirtieron en deudas prácticamente por los dueños de las viviendas.

Al respecto, Batres Guadarrama sostuvo: “en esta ciudad escuchamos casos de deudas impagables que se vuelven una preocupación muy fuerte para las y los jubilad@s, principalmente. Es por eso que estamos ampliando la capacidad de estos programas para que cada vez sean más personas quienes puedan disfrutar plenamente de sus hogares”.