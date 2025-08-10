Vinculan a proceso a implicado en el asesinato del titular de la FGR en Tamaulipas

Detenido Jaret Roberto. (FGR)

Detenido Jareth Roberto "H". (FGR)

Un juez vinculó a proceso a Jareth Roberto “H”, implicado en el homicidio del titular de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna.

En la audiencia, los datos de prueba presentados por la FGR fueron suficientes para continuar con la investigación formal por el homicidio del Fiscal, quien falleció el pasado cuatro de agosto cuando su automóvil explotó cuando circulaba por el Boulevard de Hidalgo en el fraccionamiento Las Quintas, en Reynosa, unidad en la que viajaba acompañado de sus escoltas.

Adicionalmente, el juez aceptó que la detención de Jareth “H” se realizó de manera legal, con lo que ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Reinserción Social No.1 Altiplano, además fijó cuatro meses de investigación complementaria.

Jaret Roberto es miembro de “Los Metros”, facción del denominado “Cártel del Golfo”, que es uno de los principales responsables del huachicol en esa zona, grupo criminal que según las indagatorias, atentó contra Vásquez Reyna por los hallazgos de combustible extraído ilegalmente en la entidad.

El decomiso más importante ocurrió en julio, cuando autoridades lograron el decomiso de más de un millón 800 mil litros de gasolina y otros combustibles como producto del huachicol, más nueve tractocamiones, 12 motobombas, 39 frac tanks (tanques de almacenamiento móviles), tres vehículos, dos generadores de energía y una barredora industrial.

Este sujeto contaba con una orden de aprehensión federal y fue localizado en un centro de rehabilitación, en Reynosa, donde se escondía; y en dicho lugar se le encontraron dos armas largas, cargadores, cartuchos, así como droga.

Las investigaciones de las autoridades arrojaron que los datos hallados en su celular establecieron con toda precisión, su participación directa en el homicidio.