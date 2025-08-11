123 motociletas son retiradas durante operativo en Guadalajara

A partir del viernes 8 de agosto se puso en marcha el Operativo Metropolitano para detectar y retirar de circulación motocicletas que incumplen la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado, un trabajo conjunto de la Policía Vial con autoridades municipales, estatales y federales.

La revisión realizada en distintos puntos de la capital del estado dio como resultado el retiro de 123 motocicletas irregulares, los principales motivos de los aseguramientos fueron carencia de póliza de seguro, tarjeta de circulación o porque sus conductores no portaban casco protector, aunque no se registraron personas detenidas.

El primer día de acciones, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, sobre la avenida Chula vista y en la colonia Villa Fontana Aqua, con la participación de elementos de la Policía Estatal, Policía de Tlajomulco y el Grupo ERI de la Policía Vial, se logró la detención y retiro de 21 motocicletas.

De manera simultánea, sobre la calle Ahuhuetes en la colonia Arboledas Sur, fueron detenidas 20 motocicletas más, las cuales fueron enviadas a un corralón. Ese mismo día en la avenida Juan Gil Preciado y calle Santa Mónica, de la colonia Parques de Zapopan, en coordinación con las Policías Municipal, Metropolitana y del Estado, se retiraron 21 motocicletas.

El sábado 9 de agosto, los oficiales de la Policía Vial, en coordinación con la Policía de Guadalajara, Metropolitana y Estatal, hicieron presencia en la colonia Miravalle, sobre la avenida Artes Plásticas, donde 20 motocicletas fueron aseguradas. Ese mismo día, en avenida Patria y Niños Héroes, se retiraron 21 motocicletas más.

El domingo 10 de agosto, nuevamente en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, se llevó a cabo un operativo en coordinación con la Policía Estatal, Policía Metropolitana y Policía Municipal, para retirar de la circulación 20 motocicletas.