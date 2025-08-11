Arévalo y Sheinbaum hablarán sobre seguridad y conexión ferroviaria en su primera cumbre

Cumbre Sheinbaum y Arévalo alistan su primer encuentro oficial para estrechar lazos (Mariano Macz/ Sáshenka Gutiérrez/EFE)

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, confirmó este lunes su primera cumbre con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, este viernes desde que ambos líderes izquierdistas llegaron al poder, en 2024.

El encuentro tendrá lugar en el departamento guatemalteco de Petén, unos 500 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala, y luego en el sitio arqueológico de Calakmul (Campeche), donde se unirá el primer ministro de Belice, Johnny Briceño, para abordar diversos temas de interés común como la seguridad fronteriza y la conexión ferroviaria, entre otros asuntos.

“México es un gran aliado”

Arévalo de León señaló que México “es un gran aliado” y que la reunión es también “con el objetivo” de “mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de ambos países”.

Explicó que con Sheinbaum se abordarán temas de interés mutuo como energía, seguridad fronteriza, la conexión ferroviaria e infraestructura.

Por su parte, el canciller guatemalteco, Carlos Martínez Alvarado, precisó que la agenda de trabajo con México incluye el tema migratorio, en aspectos como trabajo temporal de guatemaltecos en el país que gobierna Sheinbaum.

La delegación de Guatemala estará integrada por los responsables de los ministerios de Defensa, Gobernación, Energía y Minas, Ambiente y Recursos Naturales, Relaciones Exteriores y también por miembros del Instituto Guatemalteco de Migración (con información de EFE).