Nacional

Este lunes se esperan lluvias de fuertes a intensas y temperaturas superiores a 45 °C en el noroeste del país

Oaxaca y Chiapa con lluvias intensas, arranca onda de calor en el noroeste y sur

Por Tamara Ramírez Villegas

Según lo reportado esta mañana de lunes 11 de agosto por el Servicio Meteorológico Nacional, la interacción del monzón mexicano, canales de baja presión y el ingreso de humedad de ambos océanos provocará lluvias de fuertes a intensas en gran parte del país, mientras que en Baja California Sur comenzará una nueva onda de calor. El ciclón tropical Ivo se degrada a tormenta tropical y continúa su proceso de disipación.

Lluvias

  • Intensas (75 a 150 mm):Oaxaca y Chiapas
  • Muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Campeche y Yucatán
  • Fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo

Viento

  • 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Golfo de California (norte), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Altas temperaturas:

  • Más de 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y centro)
  • 40 a 45 °C: Baja California Sur (sur), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (noreste y suroeste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste)
  • 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí (centro y este), Nayarit (norte), Jalisco (norte), Michoacán (sur y suroeste), Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Recomendaciones:

Las autoridades exhortan a la población a extremar precauciones por deslaves, inundaciones y oleaje elevado.

