Oaxaca y Chiapa con lluvias intensas, arranca onda de calor en el noroeste y sur

Según lo reportado esta mañana de lunes 11 de agosto por el Servicio Meteorológico Nacional, la interacción del monzón mexicano, canales de baja presión y el ingreso de humedad de ambos océanos provocará lluvias de fuertes a intensas en gran parte del país, mientras que en Baja California Sur comenzará una nueva onda de calor. El ciclón tropical Ivo se degrada a tormenta tropical y continúa su proceso de disipación.

Lluvias

Intensas (75 a 150 mm): Oaxaca y Chiapas

Oaxaca y Chiapas Muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Campeche y Yucatán

Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Campeche y Yucatán Fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo

⛈️ Organiza tu día con el #Pronóstico de #Lluvias para este lunes en el país. pic.twitter.com/9v9rVuQHjX — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 11, 2025

Viento

20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Golfo de California (norte), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Altas temperaturas:

Más de 45 °C : Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y centro)

: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y centro) 40 a 45 °C: Baja California Sur (sur), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (noreste y suroeste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste)

Baja California Sur (sur), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (noreste y suroeste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste) 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí (centro y este), Nayarit (norte), Jalisco (norte), Michoacán (sur y suroeste), Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

☀️ Continuará el ambiente de cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte país, siendo muy caluroso en zonas del sur de la #PenínsulaDeBajaCalifornia, así como en el norte y noroeste de #México. pic.twitter.com/VCaletHK7A — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 11, 2025

Recomendaciones:

Las autoridades exhortan a la población a extremar precauciones por deslaves, inundaciones y oleaje elevado.