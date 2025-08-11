Presenta PRI denuncia formal ante la FGR contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI acusa vínculos de narcopoliticos de Morrena con Nicolás Maduro (Daniel Augusto)

La dirigencia nacional del PRI presentó este lunes una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro por presuntos vínculos con el crimen organizado.

El presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, afirmó que Maduro debe responder ante la justicia por sus señalados vínculos con el crimen organizado, así como sus nexos con cárteles mexicanos.

Además, señaló una presunta relación entre el mandatario venezolano y políticos del partido Morena, lo que, a su juicio, representa un grave riesgo para México.

“Los narcospolíticos deben desaparecer de México, de América Latina y del mundo entero”, sostuvo

El Gobierno de Donald Trump entregará una recompensa de 50 millones dólares por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro, a quien considera una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, por tener vínculos con cárteles del narcotráfico en México y Venezuela.

En ese sentido, Moreno llamó a combatir la influencia del crimen organizado en la política regional.

Al informar que había presentado la denuncia ante la FGR, el Presidente Alejandro Moreno dijo que los narcopolíticos deben desaparecer de México, de América Latina y del mundo entero.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el senador y dirigente nacional del tricolor advirtió que el mandatario venezolano, sobre quien el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares, debe responder ante la justicia.

En su denuncia, el líder nacional del PRI indicó que Nicolás Maduro funge actualmente como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, “a partir de un fraude electoral”.

A finales de julio, el dirigente tricolor también denunció formalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) al expresidente Andrés Manuel López Obrador; a Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado así como a varios gobernadores en funciones por presuntos vínculos con el crimen organizado, actos de corrupción y omisiones en materia de seguridad pública.

La denuncia incluyó a los gobernadores de Baja California, Sonora y Campeche entre otros, así como al exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón y a Mario Delgado, secretario de Educación y Manuel Bartlett, ex director de la CFE.