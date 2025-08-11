Nacional

El canciller sostuvo una reunión con la directora de ONU Mujeres; acuerdan agenda común

Prevé De la Fuente impulsar igualdad sustantiva desde SRE

Por Iván Guevara Ramírez

El canciller mexicano, Juan Ramón De la Fuente, recibió en la Secretaría de Relaciones Exteriores a la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, con motivo de su visita a México para participar en la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, evento auspiciado por la Secretaría de las Mujeres, presidido por la titular de la dependencia, Citlali Hernández Mora, e inaugurado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la reunión, el titular de Relaciones Exteriores y la funcionaria de Naciones Unidas acordaron trabajar en mancuerna y en estrecha colaboración para impulsar programas y acciones en favor de los derechos de las mujeres y niñas. Asimismo, De la Fuente expuso los avances de México en materia de igualdad sustantiva y recalcó la entera disposición de la secretaría a su cargo para promover estrategias que contribuyan afianzar el compromiso del país en tales menesteres.

