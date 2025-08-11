Prevé De la Fuente impulsar igualdad sustantiva desde SRE

El canciller mexicano, Juan Ramón De la Fuente, recibió en la Secretaría de Relaciones Exteriores a la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, con motivo de su visita a México para participar en la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, evento auspiciado por la Secretaría de las Mujeres, presidido por la titular de la dependencia, Citlali Hernández Mora, e inaugurado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la reunión, el titular de Relaciones Exteriores y la funcionaria de Naciones Unidas acordaron trabajar en mancuerna y en estrecha colaboración para impulsar programas y acciones en favor de los derechos de las mujeres y niñas. Asimismo, De la Fuente expuso los avances de México en materia de igualdad sustantiva y recalcó la entera disposición de la secretaría a su cargo para promover estrategias que contribuyan afianzar el compromiso del país en tales menesteres.