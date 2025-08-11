Prevén gasto de 30 mdp por informes de legisladores en año de iniciativas presidenciales; incluye a pluris

CDMX — En un año legislativo en que predominó el debate y aprobación de iniciativas de reforma enviadas por el Ejecutivo federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, incluso de la prioridad que se dio a las propuestas del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en la Cámara de Diputados se prevé un gasto de 30 millon

es de pesos por los informes de labores de 500 asambleístas federales, entre ellos 200 legisladores plurinominales.

Se estima que cada informe de cara a la ciudadana y los electores represente poco más de 58 mil 200 pesos.

un mensaje enviado a los diputados de Morena, el grupo parlamentario con mayoría calificada, se notificó la agenda previa al arranque de sesiones del primer periodo de sesiones del segundo año de la LXVI Legislatura.

Estimadas compañeras y compañeros Diputados

“A nombre de nuestro coordinador Ricardo Monreal les comparto la siguiente información para que vallan preparando su agenda para los eventos previos que realizaremos antes de arrancar el próximo periodo legislativo ordinario

1.Que, por la amable sugerencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, podamos desarrollar nuestros informes legislativos del primer año después del primero de septiembre, fecha en la que tendrá lugar el primer informe de la titular del Ejecutivo.

2. Que la semana próxima conversaré con los coordinadores en la Junta de Coordinación Política, para el apoyo económico que se entrega anualmente para la realización del informe, que asciende a $58,297 por diputada y diputado.

3. Realizaremos reuniones regionales por circunscripción, para revisar la agenda legislativa en los siguientes estados, días y lugares, a fin de que puedan separar la fecha, de acuerdo con su circunscripción (la sede la confirmará la Coordinación Administrativa).

Según esa agenda, las actividades de informes de labores será a partir del próximo 18 de agosto en Puebla, en la 4.ª circunscripción: CDMX, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala

Continuará en Guanajuato, el día 20, en la 2.ª Circunscripción: Guanajuato, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas

El jueves 21 en Quintana Roo, en la 3.ª circunscripción: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán

Viernes 22 de agosto, en Jalisco, 13:00 horas,

1.ª circunscripción: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora.

El 23 de agosto, Estado de México. 5.ª circunscripción: Colima, Hidalgo, Estado de México, Michoacán.

En tanto, la plenaria de los legisladores de Morena se realizará el 30 !de agosto en la Cámara de Diputados.