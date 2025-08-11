“Que sospechen lo que quieran...”: Noroña sobre integración de Comisión para Reforma Electoral

Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña (Andrea Murcia Monsivais)

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña advirtió que para sacar la reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum se tendrá que legar a acuerdos con el PT y PVEM --quienes han manifestado su rechazo en eliminar las plurinominales y reducir el financiamiento a los partidos--, pues advirtió que de lo contrario, no saldrá esa iniciativa.

“Es evidente que tienes que construir para sacarla un acuerdo de Morena-PT, Verde mínimo. Si no, no va a salir la reforma. No veo yo a nuestro movimiento lastimando a nuestros aliados. No lo veo en esa lógica”, aseveró

Fernández Noroña también restó importancia a los reclamos de varios sectores y de la oposición por la integración de la comisión encabezada por Pablo Gómez donde los siete miembros encargados de elaborar la Reforma Electoral están identificados con Morena lo que genera exclusión y sospechas de exclusión de la oposición.

“Que sospechen lo que quieran, pero es una iniciativa de la presidenta, (Sheinbaum) . No es una iniciativa plural, no es una iniciativa del PAN”, aseveró

--Pero es una iniciativa que va a afectar a todo el país, se le recordó

--Pues todas las iniciativas son así.

--¿Pero entonces si es una iniciativa de la Presidenta no se puede modificar o cómo?

--Es una iniciativa de la compañera presidenta. Es su derecho decidir el mecanismo de construcción de su iniciativa, atajó

En conferencia de prensa, Fernández Noroña también rechazó diferencias con la dirigente nacional de Morena, Luisa María Calderón luego de que llamara a los morenistas a “vivir en la justa medianía” pero el senador defendiera su derecho a vivir acorde a sus ingresos.

“De que yo traigo un debate con la dirección de Morena, yo no estoy diciendo nada que no haya dicho Juárez, Juárez dice: “Disponiéndose a vivir en honrada medianía”, pero no se queda ahí “que proporciona la retribución que la ley le señala”, es lo único que he dicho…”

Dijo coincidir con dicho llamado, sin embargo, aseveró no gastar más de lo que sus ingresos le permiten.

“No sólo no tengo derecho a gastar por encima de mi ingreso, porque cómo lo justifico, si mi ingreso es este, no debería tener gastos por encima de esto, yo creo que quien tiene gastos por encima de su ingreso, a menos que tenga otra actividad económica pública evidente, está incurriendo en actos de corrupción…”

En otro tema, Fernández Noroña criticó al dirigente del PRI, el senador Alejandro Moreno, luego de que interpusiera una denuncia ante organismos internacionales en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Es el caso más impresionante para un análisis psiquiátrico, no sé cuál sería el diagnóstico porque yo no le sé al tema, pero es una cosa impresionante, de lo que acusa a los otros él es y parece no darse cuenta, o es muy cínico o tiene una concha del tamaño de las tortugas de las Galápagos y creo se quedan chicas y traen una cosa mental de diagnóstico”, aseveró