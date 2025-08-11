Sheinbaum afirma que nunca hubo acusaciones por parte de Estados Unidos contra Pablo Gómez

Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Este lunes durante la presentación del plan de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, el titular del organismo, Pablo Gómez, fue cuestionado sobre las acusaciones que recibió por parte del gobierno de Estados Unidos cuando estuvo a cargo de la Unidad De Inteligencia Financiera sobre la detención de lavado de dinero.

Sin embargo, fue la Presidenta Claudia Sheinbaum quien tomó la palabra sobre el caso y defendió el trabajo que realizó Gómez y puntualizó que nunca hubo una queja formal del gobierno estadounidense contra el funcionario mexicano.

“Hizo una gran trabajo al frente d ela UIF, nunca hubo alguna queja del gobierno de los Estados Unidos”, defendió la mandataria.

Sheinbaum aseguró que dada la experiencia y conocimientos de Pablo Gómez, fue que le pidió que encabezara la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral ya que, “si de algo conoce Pablo, entre muchas otras de sus virtudes, es sobre las reformas electorales que han habido en nuestro país”.