Apelará FGR liberación de Israel Vallarta

fiscal Gertz Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. (Isaac Esquivel/EFE)

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, anunció que la instrucción apelará la absolución de Israel Vallarta, quien fue liberado tras 20 años encarcelado, tras ser acusado de ser el líder de la banda de secuestradores “Los Zodiaco”.

Gertz Manero recordó que existen seis víctimas que fueron secuestrados por este grupo criminal, afectados que piden justicia.

“Es una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas del secuestro y nosotros vamos a proceder a través del recurso de apelación en la defensa de esas víctimas y en el derecho que tienen a la reparación del daño”.

“Ese secuestro se llevó a cabo antes de que hubiera una diligencia evidentemente ilegal y abusiva y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión”, anunció el fiscal.

Vallarta fue detenido en 2005 junto a la francesa Florence Cassez por el delito de secuestro, y el pasado 31 de julio, fue puesto en libertad por decisión de la juez Mariana Vieyra, del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, en Toluca, Estado de México.

La captura e imputaciones de Israel Vallarta presuntamente fueron realizadas a través de un montaje televisivo, planeado por el exsecretario de seguridad federal, Genardo García Luna, y su encargado de investigación policial, Luis Cárdenas Palomino.