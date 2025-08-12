Nacional

La SICT impulsa la pavimentación de 432 kilómetros de caminos artesanales en 11 estados

Avanza Programa de Caminos Artesanales en comunidades indígenas

Por Tamara Ramírez Villegas
Programa de Caminos Artesanales

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reafirma su compromiso con los pueblos originarios a través del Programa de Caminos Artesanales.

El programa busca mejorar la accesibilidad y conectividad en 11 estados del país, pavimentando 432 kilómetros y beneficiando a municipios, agencias y comunidades indígenas con mayor necesidad. En total se contemplan 135 caminos que serán pavimentados en los estados de Guerrero, Oaxaca, Durango, Chiapas, Nayarit, Sonora, Jalisco, Veracruz, Puebla, Colima y Zacatecas.

En julio de 2025, Chiapas se sumó al programa con una participación activa, que incluyó sesiones de capacitación para miembros de las comunidades en aspectos técnicos y administrativos. Los municipios beneficiados en este estado son Chanal, Comitán, Ocosingo, Las Margaritas, Chalchihuitlán, Wixtan y Amatenango del Valle.

El proyecto impulsa el empleo local con equidad de género, fortalece la economía regional y facilita el acceso a servicios básicos como salud y educación. El gobierno de México pretende que estos caminos artesanales dejen una huella positiva en la calidad de vida de los pueblos indígenas.

