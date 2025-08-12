Crean Unidad de Atención Pronta a la Denuncia en la Fiscalía Edomex para evitar otro caso Fernandito

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) creó la Unidad de Cercanía Social y Atención Pronta a la Denuncia, en respuesta al constante reclamo de la sociedad por la tardanza institucional al momento que acuden a presentar denuncias ante el agente del Ministerio Público.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que esta Unidad emerge tras el caso Fernandito, niño de cinco años que fue raptado al ser utilizado como garantía de pago y cuando su madre acudió a solicitar apoyo a las autoridades, fue ignorada.
Esta nueva unidad tiene por objeto que la sociedad cuente dentro de los Centros de Justicia del Estado de México con un punto de atención inicial efectivo, solidario y sensible para su oportuno acceso a la justicia.
Esta Unidad contará con 496 servidores públicos, con 221 Agentes del Ministerio Público, 100 de ellos de nueva contratación seleccionados dentro del proceso de convocatoria del pasado tres de junio, así como 132 orientadores y 143 administrativos.
Conforme que estos servidores desempeñen sus nuevas funciones, se les someterá a un riguroso programa de sensibilización y reforzamiento de valores que pretende alinear y acercar sus capacidades profesionales al dolor, frustración y afán de justicia que padecen quienes acuden a las Agencias del Ministerio Público a denunciar un hecho que les afecta.