El alza arancelaria en metales como acero y aluminio ha provocado el repunte de robo en transportes de carga

Aumentan los casos de robo a transporte de carga de metales (Crisanta Espinosa Aguilar)

Uno de los problemas desencadenantes de la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos a metales como el acero y el aluminio exportados por México, ha sido el alza en el robo a transportes de carga, que aumentó tres puntos porcentuales durante el segundo trimestre del año.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular, Luis Villatoro, explicó que, según datos de un estudio realizado por la empresa Overhaul, los metales incrementaron a 4% del total de los robos al transporte de carga, siendo los alimentos los más codiciados por la delincuencia en 33% de los casos.

Los materiales para la construcción e industria reportan una incidencia del 10%, los misceláneos en el 7% de los casos y los autos y las autopartes representan el 6% del total.

Como consecuencia de estos siniestros, también han aumentado los homicidios contra los operadores de los transportes de carga, Villatoro señaló que de los casos de robos perpetrados, ocho de cada diez se ejecutaron con violencia. Solo en los últimos dos meses se registraron ocho casos de homicidios de este tipo dentro de las unidades.

Puebla y el Estado de México son los estados con mayor incidencia de robos al transporte de carga, ya que acaparan casi la mitad de los delitos que se registran en las carreteras del país con ell 43.5% de los casos.

Específicamente Puebla representa el 23.5% de los incidentes delictivos, el Estado de México el 20%, Guanajuato 8.3% del total, Jalisco 6%, Veracruz 5.3%, Hidalgo también con 5.3%, San Luis Potosí 5%, Querétaro 4.3% y Nuevo León 3.5%.

“Tener este tipo de información nos permite a las empresas de rastreo y protección vehicular contar con herramientas muy valiosas para detectar zonas y horarios de mayor incidencia, a fin de prevenir los robos. A esto se suma toda la tecnología que hemos desplegado desde nuestro centro de inteligencia y monitoreo, CENTINELA 2.0 y los dispositivos de video más modernos en las unidades de transporte”, resaltó el dirigente empresarial.