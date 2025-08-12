El embajador de EU felicita a Sheinbaum por su cooperación en la extradición de otro 26 narcos

Extradición Traslado de narcos presos al Hércules que los trasladó este martes a EU (X)

La embajada de Estados Unidos en México agradeció este martes al gobierno de Claudia Sheinbaum por la extradición de 26 narcotraficantes “de alto perfil” desde diferentes cárceles mexicanas a Estados Unidos, una segunda entrega masiva, tras la de febrero, que permitió que se concretara la prórroga al chantaje arancelario a los bienes mexicanos, anunciado entonces por el presidente Donald Trump.

“Felicitamos al gobierno de México, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, por su continua y valiente cooperación en el traslado de 26 fugitivos adicionales de alto perfil a Estados Unidos. Tras la acción sin precedentes de principios de este año que involucró a 29 fugitivos, este esfuerzo coordinado representa otro hito significativo en la colaboración entre las fuerzas del orden público de Estados Unidos y México, así como en la alianza entre los Presidentes Trump y Sheinbaum”, apuntó la legación diplomática que preside el embajador Ronald Johnson.

La embajada estadounidense, destacó que entre los “26 fugitivos de alto perfil” se encuentran integrantes de los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa, que “ahora enfrentarán la justicia en los tribunales estadounidenses”. Entre los cargos por los que serán juzgados los mexicanos están narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y delitos violentos.

“Profundamente agradecidos”

“Estamos profundamente agradecidos con la presidenta Sheinbaum y su administración por demostrar determinación frente al crimen organizado. Es un honor para mí servir bajo el liderazgo del presidente Donald J. Trump y junto a la fiscal general Pam Bondi, cuyo firme enfoque en la seguridad pública y la cooperación para la aplicación de la ley ha impulsado directamente los esfuerzos para que los fugitivos enfrenten la justicia. Su determinación fue fundamental para hacer realidad este segundo traslado”, señala el comunicado, que aseguró que esta transferencia es un ejemplo más “cuando dos gobiernos se unen contra la violencia y la impunidad”.

El fantasma de la intervención

La segunda extradición masiva de narcos mexicanos y el posterior comunicado de agradecimiento de la Embajada de EU ocurre apenas cuatro días después de que trascendiera que Trump ordenó al Pentágono a prepararse para atacar los cárteles, lo que suscitó la inmediata reacción de Sheinbaum para advertir que su gobierno no consentirá una intervención armada estadounidense en territorio mexicano.