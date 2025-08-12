Extraditan a EU a 26 integrantes del CJNG y del Cártel de Sinaloa

Terror Sirios buscan a familiares en las celdas de la cárcel de Sednaya, a 30 kilómetros de Damasco (MOHAMMED AL RIFAI/EFE)

Veintiséis criminales que se encontraban privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país fueron trasladadas a Estados Unidos, dado que eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos.

Entre los transferidos hoy se encontraban personajes clave de los Cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa.

Estos sujetos enfrentan graves cargos penales en tribunales federales estadounidenses, incluyendo narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y delitos violentos.

Mediante un trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), fue cumplimentada la orden de extradición hacia los criminales, que, explicaron, representaban un riesgo permanente a la seguridad pública.

Las autoridades aseguraron que el traslado fue a causa de una solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, institución que se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país.

Mencionaron que la custodia, traslado y entrega formal de los reclusos se realizó bajo los protocolos institucionales con el respeto de sus derechos, conforme a lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional de la Constitución Política mexicana.

“Esta acción se enmarca dentro de las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones”, detalló la SSPC.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por su liderazgo en el fortalecimiento de la alianza con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el trabajo contra sus enemigos comunes y para el beneficio mutuo de los ciudadanos.

“Esta transferencia es un ejemplo más de lo que es posible cuando dos gobiernos se unen contra la violencia y la impunidad. Estos fugitivos ahora enfrentarán la justicia en los tribunales estadounidenses, y los ciudadanos de nuestras naciones estarán más seguros”.

“Este traslado es otro ejemplo de lo que es posible cuando dos gobiernos se mantienen unidos contra la violencia y la impunidad. La justicia prevalecerá”, destacó Johnson.

La SSPC ofrecerá más detalles de la extradición el próximo 13 de agosto.

Va 55 traslados de criminales a EU

En el corto tiempo de la presente administración, se han acumulado 55 traslados y extradiciones de delincuentes que cumplían su condena en penales mexicanos y que por sus vínculos con organizaciones criminales del tráfico de drogas, fueron solicitados por la Unión Americana para ser juzgados en ese país.

El pasado 27 de febrero, fueron trasladados a Estados Unidos de América, Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z40”, Omar Treviño Morales, el “Z42”, hermanos líderes de “Los Zetas”, además de Antonio Oseguera Cervantes, hermano del ‘El Mencho’, dirigente del Cártel Jalisco Nueva Generación​, así como 25 narcotraficantes más de alto perfil del “Cártel del Golfo”, “La Familia Michoacana” y “Beltrán - Leyva”, que se encontraban recluidos en distintas cárceles de México.

Ese primer envío de capos se realizó ya que jueces mexicanos tenían acuerdos para liberar a algunos de los 29 criminales, además de que las sentencias dictadas en su contra llevaban más de una década de atraso, es por eso que de manera inmediata se accedió a la petición del país americano de que sean encarcelados y juzgados en esa nación.

Una de las próximas liberaciones que iba a ser autorizada por un juez era la de José Ángel “N”, alias “El Güerito”, ​el operador financiero y segundo en importancia del cártel de Sinaloa “Los Chapitos”.

Tras su captura, autoridades estadounidenses intentaron dictar la pena de muerte a algunos criminales como Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy” y Rafael Caro Quintero, a lo que la FGR se opuso, ya que argumentaron que ese castigo no se aplica en Leyes mexicanas.