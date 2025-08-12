Homicidio doloso baja 25.3% en la presente administración; julio registra la cifra más baja desde 2015

El homicidio doloso en México registró una disminución del 25.3% durante los primeros diez meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de acuerdo con información presentada por Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Durante el Informe del Gabinete de Seguridad, llevado a cabo en Palacio Nacional, la funcionaria detalló que en septiembre de 2024 el promedio diario de homicidios era de 86.9 casos, mientras que en julio de 2025 se redujo a 64.9, lo que significa 22 homicidios menos por día. Al comparar los meses de julio de los últimos diez años, precisó, el de 2025 es el más bajo desde 2015.

“A diez meses del inicio de la presente administración, destaca una disminución del 25.3% en el delito de homicidio doloso entre septiembre de 2024 y julio de 2025”, puntualizó Figueroa.

El informe también reveló que siete entidades concentran el 51.5% de los homicidios dolosos registrados a nivel nacional. Entre ellas se encuentran Guanajuato, que representa el 11.9% de los casos; Chihuahua y Sinaloa, ambos con el 7.2%; Baja California con el 7.1%; Estado de México con el 6.6%; Guerrero con el 5.9%; y Michoacán con el 5.6%.

Figueroa destacó que la reducción en la incidencia de este delito es resultado de un esfuerzo conjunto entre autoridades federales, estatales y municipales, enfocado en atender las causas estructurales de la violencia, así como en fortalecer las estrategias y operativos de seguridad en el país.