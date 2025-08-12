Impulsa Aeropuertos y Servicios Auxiliares curso de Formación de Sobrecargos de Aviación

Impulsa ASA la excelencia en la formación de profesionales de la aviación

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), a través de su Centro Internacional de Instrucción (CIIASA) anunció el inicio del curso de Formación de Sobrecargos de Aviación que ofrecerá una formación integral que abarca aspectos teóricos y prácticos.

En este curso los estudiantes tendrán acceso a un currículo que incluye 11 materias clave, tales como aerodinámica, meteorología transporte de mercancías peligrosas, servicios a bordo, primeros auxilios y procedimientos de emergencia. Este será impartido en las instalaciones del CIIASA a partir del 25 de agosto.

Su impartición de tres meses, que suman 425 horas de formación distribuidas en 297 horas teóricas y 128 horas prácticas, garantizará que los egresados cuenten con las competencias necesarias para proteger la seguridad y el bienestar de los pasajeros.

Los participantes que completen con éxito el programa estarán preparados para desempeñarse en un entorno aeronáutico global y de colaboración estrecha con la tripulación, en la que se asegura el cumplimiento de los estándares de seguridad en vuelos dentro y fuera de México, con un perfil integral profesional de sobrecargo con licencia de la AFAC.

Las inscripciones para este curso concluyen el 15 de agosto próximo. Para más información sobre el curso de Formación de Sobrecargos de Aviación, los interesados pueden comunicarse al CIIASA al teléfono 52 (55) 51331000 ext. 1392, o escribir al correo electrónico eanachesr@asa.gob.mx