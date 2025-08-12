Lotería Nacional presenta sorteo “México con M de Migrante”

sorteo México con M de Migrante

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, estuvo presente en territorio fronterizo de Tijuana, Baja California, para compartir el Sorteo Especial del 15 de septiembre, “México con M de Migrante”.

Durante esta gira de trabajo, recorrió la Garita Internacional de San Ysidro, uno de los puntos fronterizos más transitados del país, acompañada de la fuerza de venta, se acercó con automovilistas que estaban a punto a cruzar la frontera, fomentando la venta del billete y resaltando la causa social del sorteo que apoya a la comunidad migrante.

Olivia Salomón

Después, desde el Faro de Playas de Tijuana, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, Olivia Salomón y el presidente Municipal de la localidad, Ismael Burgueño Ruiz, presentaron en conferencia de prensa el sorteo que busca rendir homenaje al trabajo los migrantes.

En compañía del Colectivo Legado de Grandeza, aliados de la causa con su Himno Migrante, expresó que Tijuana, es un punto clave en la movilización de personas, un lugar de partida y de regreso, tierra que sabe despedir con esperanza y recibir con orgullo; sitio desde donde envió el mensaje a las hermanas y hermanos migrantes de que “México no los olvida, México los honra, México los abraza”.

“Quienes migran no sólo sostienen a sus familias desde lejos, son, como lo ha expresado nuestra Presidenta, héroes y heroínas que impulsan la economía mexicana y que también han sido pilares de la prosperidad de los Estados Unidos”, indicó.

Asimismo, subrayó que los recursos que se obtengan después de los premios, serán destinados a fortalecer la atención y protección de la comunidad migrante en el país vecino.

“Este sorteo es un acto de reconocimiento y de dignidad. Una manera de decirles, desde su patria: no están solos, no han sido olvidados y este país también se escribe con su nombre”, dijo.

Además expuso que con sólo un cachito es posible ganar hasta 25.5 millones de pesos y este sorteo con un valor acumulado de más de 424 mdp, es único ya que entregará una gran cantidad de premios.

El próximo 15 de septiembre, a las 16:00 horas se realizará el Gran Sorteo Especial No. 303, con una emisión de 4 millones de cachitos con un costo de 200 pesos cada uno. El Premio Mayor de 255 mdp estará dividido en 10 premios de 25.5 mdp, se entregarán 128 premios directos.