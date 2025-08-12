Monzón y onda tropical provocarán lluvias intensas en seis estados y calor extremo en el noroeste del país

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional, este martes, la tormenta tropical Ivo y el monzón mexicano, junto con diversos canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, provocarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en varios estados del occidente y sur del país. Al mismo tiempo, el calor extremo persistirá, especialmente en el noroeste, donde se prevén temperaturas superiores a 45°C.

Lluvias

Intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco (oeste), Colima, Oaxaca (sur y suroeste) y Chiapas (noreste y sur)

Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco (oeste), Colima, Oaxaca (sur y suroeste) y Chiapas (noreste y sur) Muy fuertes (50 a 75 mm): Michoacán, Guerrero y Estado de México)

Michoacán, Guerrero y Estado de México) Fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Viento

30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora y Chihuahua

Sonora y Chihuahua 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Golfo de California (norte), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Altas temperaturas:

Más de 45 °C : Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y oeste)

: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y oeste) 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (suroeste y noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste)

Baja California Sur, Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (suroeste y noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste) 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas (sur), Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán

Recomendaciones:

Las autoridades exhortan a la población a extremar precauciones por deslaves, inundaciones y oleaje elevado. Además llaman a intentar evitar vialidades bajo nivel de calle durante las tormentas.