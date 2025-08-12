Profeco brinda apoyo a viajeros varados en el AICM

AICM "bajo el agua" (@rperezalonso/X)

Personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha brindado 89 asesorías y 32 conciliaciones con las que se recuperó un total de 176 mil 685 pesos en beneficio a consumidores varados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) debido a la fuertes lluvias de estos últimos días que ha ocasionado la cancelación de diversos vuelos.

De las asesorías, 63 fueron por cancelación de vuelo, 15 por sobreventa, tres por demora, siete por pérdida de vuelo y una por falta de información.

En cuanto a las conciliaciones, 19 fueron por cancelación de vuelo, dos por sobreventa, cuatro por pérdida de vuelo y siete por demora.