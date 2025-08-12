SEP y Profeco invitan a Feria de Regreso a Clases en 41 sedes en todo el país

Mario Delgado y César Iván Escalante

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo y el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz, invitaron a familias a asistir a la Feria de Regreso a Clases 2025, que se realizará el 16 de agosto en Expo Reforma, de 9:00 a 20:00 horas, con entrada libre, en Morelos núm. 67, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Delgado Carrillo indicó que en esta edición, se contará con la presencia de más de 50 expositores que ofrecerán diversos útiles escolares como cuadernos, libretas y lápices de colores, entre otros, así como libros del Fondo de Cultura Económica (FCE) con descuentos de hasta el 50%.

Agregó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó la lista sugerida de útiles escolares mínimos básicos para las actividades en las instituciones de educación preescolar, primaria y secundaria correspondiente al ciclo escolar 2025-2026.

Por su parte, Escalante Ruiz precisó que esta feria forma parte de un programa nacional con 41 sedes en todo el país, ubicadas en espacios públicos e instalaciones de cámaras de comercio de municipios y estados.

Puntualizó que el objetivo es facilitar el acceso a productos de calidad y a precios accesibles para apoyar a la economía de padres de familia en esta temporada.

Asimismo invitó a las familias a consultar la página oficial de la Profeco para conocer la ubicación de todas las ferias y aprovechar sus beneficios.