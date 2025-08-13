Concluyen obras de remodelación de la Carretera San Ignacio-Tayoltita

Carretera San Ignacio-Tayoltita

La modernización de la carretera San Ignacio-Tayoltita, además de beneficiar a más de 11 mil habitantes y generar 24 mil 200 empleos, cuenta con 18 estructuras, 14 puentes, 3 viaductos y un túnel, lo que permitirá mejor movilidad y a su vez detonará el turismo, economía, comercio y una conexión más segura y eficiente con regiones como Mazatlán y Culiacán.

Tras una inversión de 3 mil 170.5 mdp y contando con una longitud de 96.2 kilómetros, las obras de esta carretera que une a Sinaloa y Durango concluyeron en su totalidad y se encuentra lista para su transito de viajeros.

Los trabajos comenzaron en 2019 y a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), se encargó de su conclusión ya que permitirá un ahorro en el traslado de personas y bienes de consumo en promedio de 10 horas de camino.

La carretera inicia en la cabecera municipal de San Ignacio, Sinaloa, y termina en el poblado de Tayoltita, cabecera municipal de San Dimas, Durango, con lo que se beneficia a por lo menos 20 localidades de la región.

Su modernización (inicialmente era un camino rural), ocasionó la pavimentación del trazo con dos carriles de 3.5 metros, uno por sentido, por lo que su ancho de calzada tiene siete metros.

Asentada en una región minera y forestal, la Carretera atraviesa la Sierra Madre Occidental al oeste de Durango, la cual superó pendientes pronunciadas y barrancas por donde corre el río Piaxtla y otros afluentes que desembocan en las costas de Sinaloa, lo que dificultaba el tránsito, sobre todo en tiempo de lluvias.

En los trabajos de construcción, ambos estados se encargaron de las remodelaciones, Sinaloa con 84.6 km y Durango 11.6 km; este último incluye una troncal de 10.08 km.

El encargado del Centro SICT Sinaloa, Lucas Manuel Aguilar Medina, indicó que en el tramo a su cargo se construyeron 10 puentes con una longitud de 752 metros; el más corto es La Caña, de 23 metros, y el más largo La Lechuguilla, de 142 metros.

A estos se suman el de Los Frailes, El Candelero, Platanitos, Tenchoquelite, Los Ramírez, Los Brasiles, La Tasajera y Arroyo Seco.

Por su parte, el director del SICT Durango, Ángel Sergio Dévora Núñez, expuso que a su cargo se encontraron los tramos correspondientes a el túnel El Duranguense, de 515 metros, y sus dos viaductos, San Ignacio, de 214 metros, y San Isidro de 124 metros

Asimismo, del viaducto El Sauz, de 171 metros, que tiene dos puentes: Auxiliar I, de 40 metros, y Auxiliar II, de 30 metros. Así como el puente Los Ciruelos, de 40 metros, y otro más pequeño El Bandonado.