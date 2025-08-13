Lotería Nacional celebra 32 años de la Nueva Viga

Olivia Salomón, directora general de la Lotería Nacional, anunció la emisión de un billete conmemorativo de los 32 años de la Nueva Viga, ubicada en el corazón de Iztapalapa. A decir de la funcionaria, el sitio se ha posicionado como el primer centro distribuidor de pescados y mariscos más grande de América Latina y el segundo del mundo, por lo que la LN pretende homenajear su papel a través del billete del Sorteo Zodiaco No. 1715; “La Nueva Viga es el resultado de décadas de trabajo colectivo y visión compartida. Su crecimiento y consolidación han sido posibles gracias a quienes, generación tras generación, han hecho de este mercado un punto de encuentro imprescindible entre el mar y la ciudad, un espacio que alimenta a México y proyecta su riqueza gastronómica al mundo”, resaltó.

La titular de la lotería expuso que las políticas alimentarias y la producción nacional han sido temas centrales para la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de ahí que la administración federal emprenda acciones para fortalecer los programas para productores en aras de la justicia social y la soberanía alimentaria: “Al dedicar este sorteo a la Nueva Viga, siéntanse orgullosos porque los honramos a ustedes, su papel en la economía, la cultura gastronómica y la identidad de nuestra nación”.

En su intervención, Abigail Guzmán Hernández, administradora de la Nueva Viga, señaló que la Nueva Viga está conformada por una comunidad que abre sus puertas a diario desde hace 32 años, creando un amplio bordado de historias y sueños a lo largo de generaciones y convirtiendo a la central pesquera en uno de los orgullos de Iztapalapa y la Ciudad de México. A propósito de la alianza con LN, Guzmán manifestó su agradecimiento hacia a la institución y a la directora por está distinción; “es un reconocimiento a cada una de las trabajadoras y trabajadores de la Nueva Viga a su esfuerzo, dedicación, constancia y trabajo duro”.

Por otra parte, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, afirmó que el billete rinde homenaje a este Centro Distribuidor, mismo que comercializa 4 millones de toneladas de producto al año, agregó que el cachito es una forma de reconocer la historia que se sigue escribiendo con el esfuerzo de todas y todos aquellos que trabajan en la Nueva Viga.

El Sorteo Zodiaco No. 1715 se realizará el domingo 17 de agosto, en punto de las 20:00 horas; tiene un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 24 millones de pesos en premios; los dos millones 400 mil cachitos ya se encuentran disponibles en todo el país y en alegrialoteria.com. en un costo de $20.00, uno y la serie o entero en $400.00. La celebración del sorteo tendrá transmisión en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.